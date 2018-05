En sista dans på Stockamöllan

I New York kallar de henne The Swedish Queen of Swing. Gunhild Carling har blivit en världsartist och nu hinner hon inte med Sverige längre. Helgens dansfestival utanför Eslöv blir den sista någonsin.

Gunhild Carling under Sinatra Christmas på Helsingborgs Arena 2014. Bild: Britt-Mari Olsson För elfte året i rad bjuder Gunhild Carling med familj upp till dans på Stockamöllan utanför Eslöv. Det blir musikfest i dagarna två, med jazzmusikern Ulf Johansson Werre som en av stjärnorna. Storband, tradjazz och varité med hela familjen Carling är att vänta.