Är denne man mäktig årets bästa hiphop-platta?

Anderson Paak SINGEL. Bubblin'

Genombrottsalbumet ”Malibu” var rent musikaliskt sitt års tjusigaste hiphop-platta, men tematiskt uppehöll den sig vid livets fulare sidor: kaliforniske Anderson Paak sjöng (och rappade) besjälat och introspektivt om uppväxtens umbäranden och tillvaron som svart, marginaliserad man i det samtida Amerika.

Nya singeln ”Bubblin'” – det andra livstecknet efter ”Til it's over” från mars – är däremot ren och pur glädje, tre minuters partyhiphop från någon som äntligen landat med smörsidan uppåt. ”Look at the cash, look at the cash” spinner han nöjt och även soundet låter stöddigt, ett tungt, surrande beat som hakats på ett spattigt blås-­ och stråkintro som för tankarna till Ennio Morricone.

”Bubblin'” kommer dessutom med en ovanligt kul video. Nog för att det varit ett bra år för just hiphop-­videor – jag tänker förstås på Donald Glovers (snart sönderdissekerade) video till ”This is America” – men även ”Bubblin'” intar en självklar plats på listan, en rytmiskt klippt mini­saga med en huvudperson som kommer över en aldrig sinande uttagsautomat och ger sig ut på köpfest. Faktum är att videon utgör halva nöjet med låten, ett frejdigt ironiserande över hip­hopens alla myter och markörer – bilar, sprit­flaskor, pälsar och pimp­juveler – men med ett kärleks­fullt blink i ögonen.

Låten är en försmak på det kommande albumet, visserligen utan namn och släppdatum i nuläget, men Anderson Paak försäkrade i en amerikansk radio­intervju häromdagen att han har ”typ 65 000 till nya låtar”. Om de bara är ett uns så kul som ”Bubblin'” har vi snart årets bästa hiphop-­platta i händerna.

