Den finländska basketstjärnan Lauri Markkanen, som fyllde 21 år på tisdagen, tar plats i all star-laget för nykomlingar i NBA.

Den yngre brodern till fotbollsforwarden Eero Markkanen, som spelat i AIK under två sejourer, gjorde i snitt 15,2 poäng och tog 7,5 returer per match – det senare flest av alla rookies – under sin första säsong i Chicago Bulls.

De övriga fyra spelarna i femman är Donovan Mitchell, Utah, Ben Simmons, Philadelphia, Jayson Tatum, Boston, och Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers.

"Jag är hedrad över att vara i dessa killars sällskap", skriver Markkanen på Twitter.