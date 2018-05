Lauryn Hill till Köpenhamn i vinter

I år är det 20 år sedan Lauryn Hill gav ut sin solodebut som vann flera Grammys och sålde platina flera gånger om. Det firar hon med att ge sig ut på världsturné – och i december intar hon Forum i Köpenhamn.

1998 gav Lauryn Hill ut sin solodebut, albumet ”The Miseducation of Lauryn Hill”, med singlar som ”Doo Wop (That Thing)” och ”Everything Is Everything”. Albumet belönades med fem Grammys har sedan dess sålt platina flera gånger om.

2002 släppte hon ”MTV Unplugged No. 2.0”, ett album där låtarna framförs enbart med bara akustisk gitarr och sång. Sedan dess har stjärnan inte släppt något album.

Men i samband med tjugoårsjubileet av hennes debutalbum ger hon sig alltså ut på världsturné.

Den 8 december intar Lauryn Hill Forum i Köpenhamn. Två dagar senare spelar hon på Hovet i Stockholm. Biljetterna släpps den 25 maj.