Det första man kan säga om Philip Roth är att han nådde så stora framgångar en författare kan göra i dagens värld. Han lästes i en omfattning som få andra författare. Han tilldelades en mycket lång rad högt respekterade utmärkelser och priser. Han fick se sin samlade produktion utkomma i tio band i klassikerserien ”Library of America” – en hedersbetygelse som normalt bara kommer avlidna författare till del. Det enda pris han inte fick var Nobelpriset trots att han alltid nämndes som en självklar kandidat och trots att hans bästa verk besjälas av den idealiska anda som priset enligt statuterna skall belöna. Nu är han i stället en av de illustra författare som förtjänade men aldrig fick priset. Inte så illa det heller med tanke på prisutdelarnas status i dag.

Roths väg till sin uppburna position var inte spikrak. Han föddes 1933 i Newark i en judisk medelklassmiljö som var strikt inriktad på anpassning till amerikansk livsstil. Roth själv var uppenbarligen inget undantag. I kraft av sina betyg kunde han söka sig från Newark och tog så småningom examen vid det anrika University of Chicago. Där började han även doktorera men hoppade av när hans första bok, ”Goodbye Columbus” (”Farväl, Columbus”), kom ut 1959. Men han behöll sina universitetskontakter och undervisade länge i ”kreativt skrivande”, bland annat vid Iowa och Princeton.

Debutbokens ironiska skildringar av judiskt familjeliv var så drastiska att Roth av en del judiska kritiker beskylldes för att vara antisemit. I de närmast följande böckerna anslog han en något försiktigare ton, men i sin fjärde bok, ”Portnoy’s complaint” (”Portnoys besvär”, 1969), som blev en skandalsuccé, återvände han till den judiska tematiken med full kraft. Huvudpersonen, den unge Alexander Portnoy, har kommit att ses som urtypen för en jude som hålls i ett emotionellt järngrepp av en dominerande, överbeskyddande mor. Portnoy försöker befria sig genom ett orgiastiskt sexualliv i vilket exhibitionism, masturbation och intimt umgänge med shiksas, ickejudiska kvinnor är några av hjälpmedlen. Romanen grundlade Roths rykte som erotiskt frispråkig författare men visade också på en stor komisk talang som han fortsatte att odla i några av sina nästkommande romaner, till exempel ”Our gang” (”Vårat gäng”, 1971), en drift med Richard Nixon och de ödesdigra bandinspelningar han gjorde under sin presidenttid, och ”The great american novel”(1973), som går illa åt såväl den äldre kollegan Frank Norris som det fanatiska amerikanska intresset för baseball.

Från mitten av 1970-talet präglades Roths romaner av ett större idémässigt allvar. Talesman i flera av dem blev Nathan Zuckerman, Roths alter ego som uppträder i inte mindre än åtta romaner. Zuckerman är liksom Roth själv uppvuxen i Newarks judiska område och som författare har han liksom Roth gjort både succé och skandal. Men Roth och Zuckerman är inte identiska. Den vagt självbiografiska formen möjliggjorde för Roth att ta upp personliga erfarenheter och ämnen han var förtrogen med och ändå mystifiera de läsare som visade ett besvärande intresse för hans person.

I några av de tidigaste av dessa volymer som ”The ghost writer” (”Spökskrivaren”, 1979) och ”Zuckerman unbound” (”Zuckerman fri”, 1981) möter vi Zuckerman när han ännu är på väg att etablera sig som yrkesman. Längre fram spelar politik en viktig roll. Så var det också i Roths eget liv. Under en rad år på 1980- och 90-talet levde han tillsammans med skådespelerskan Claire Bloom i London och USA och företog en hel del resor eftersom han inte fann miljön i London stimulerande. Bland annat besökte han Prag en gång om året och bidrog i hemlighet till att författare med publiceringsförbud kunde klara ekonomin. Han besökte också Israel; 1986 var Zuckerman den sammanhållande gestalten i en brett upplagd roman (”The counterlife”, ”Motliv”) i vilken Roth för första gången konfronterade relationerna mellan amerikanska och israeliska judar.

När äktenskapet med Bloom under bittra former tog slut 1993, återvände Roth till USA och grep sig med Zuckerman som språkrör an sin så kallade amerikanska trilogi. Zuckerman är nu en äldre och visare yrkesman som skarpsynt iakttar de förändringar som USA har genomgått under hans livstid. Sammantaget formar sig denna trilogi till en fresk över centrala inslag i efterkrigstidens amerikanska samhällsutveckling. ”American pastoral” (”Amerikansk pastoral”, 1997) skildrar den ”ariske” juden Seymour ”Swede” Levovs uppgång och fall. ”Swede” tycks förverkliga den amerikanska drömmen. Med sitt nordiskt blonda utseende, sina heroiska insatser under andra världskriget och sitt vinnande sätt når han stora framgångar som affärsman men drabbas av en personlig tragedi när hans dotter ansluter sig till en terroristgrupp i Vietnamkrigets USA.

I nästa roman, ”I married a communist” (”Gift med en kommunist”, 1998), tog Roth itu med McCarthyepokens politiska masspsykos, för att i ”The human stain” (”Skamfläcken”, 2000) ägna sig åt en mäktig uppgörelse med 1990-talets krav på politisk korrekthet. Huvudpersonen här är en professor som råkar kalla två frånvarande studenter för ”spöken” (”spooks”), ett ord som också kan användas som ett nedsättande rasistiskt tillmäle. Så använder inte professorn ordet dels eftersom han inte vet att studenterna är svarta, dels därför att han själv trots sitt vita utseende egentligen är svart, något han har förtigit ända sedan sin ungdom.

I samtliga dessa framstår Roth som en moralist med skarp blick för tragiska motsägelser i amerikanskt samhällsliv och som en passionerad förespråkare för klassiska humanistiska värden. Samma engagemang utmärker hans sista romaner. I ”The plot against America” (”Konspirationen mot Amerika”, 2004), föreställer han sig vad som kunde ha hänt om antisemiten och Hitlerbeundraren Charles A. Lindbergh hade blivit vald till president 1941. I sin allra sista roman, ”Nemesis” (”Nemesis”, 2010), beskriver Roth hur den unge juden ”Bucky” Cantors liv slås i spillror när en polioepidemi bryter ut i Newark 1944. Som titeln anger har berättelsen karaktär av ödesdrama: Bucky förorsakar sin egen undergång.

Utöver de elva romaner som nämnts ovan – i sig ett gigantiskt livsverk – har Roth skrivit ytterligare nästan tjugo, många av dem sinsemellan mycket olika. I några intas huvudrollen av ”lustans professor” David Kepesh (”The professor of desire", 1978) och i ytterligare andra heter huvudpersonen helt enkelt Philip Roth. Dit hör exempelvis ”The facts” (”Klartext”, 1988) med underrubriken ”en författares självbiografi”, och ”Patrimony” (1991), den gripande skildringen av hur Roths synnerlige vitale 86-årige far insjuknar och dör.

Roths mest aparta bok ska nämnas sist, den magnifikt skamlösa ”Sabbath’s theater” från 1996 (”Sabbaths teater”) där vi möter ett märkligt kärlekspar: den ”ständigt svällande” Mickey Sabbath och hans älskade Drenka Balich som ännu i mogen ålder hänger sig åt varandra med förbluffande tygellöshet. Att läsa denna skamlöst frispråkiga skildring av den lustfyllda kärlekens glädjeämnen och dödens ofrånkomlighet är en språkligt och innehållsligt omtumlande upplevelse. Boken förefaller ha legat Roth nära för i det tal han höll på sin 80-årsdag i Newark (och som trycktes i fjol i hans samlade sakprosa, ”Why write?”) slutar han med att citera ett långt stycke ur just ”Sabbaths teater”, ett stycke som i sin tur slutar med de trotsiga orden: ”Här är jag”.

Mickey Sabbath kommer att fortsätta att vara här liksom Nathan Zuckerman och David Kapesh. Däremot är det svårt att förstå och acceptera att Philip Roth inte längre kommer att finnas tillhands. Han var inte bara en stor författare utan en talesman för dyrbara humanistiska värden, en som kunde formulera vad många kände och överraska oss med nya perspektiv, en röst att lyssna på i Trumptider då det behövs motexempel mot kulturfilosofen H L Menckens bistra beskrivning av den amerikanska demokratin som ”åsnor som dyrkar en sjakal”.