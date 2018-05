Brand i ställverk söder om Sundsvall

Branden i en transformatorbyggnad i Vaple söder om Sundsvall får brinna ut under natten. Räddningstjänsten bedömer att röken från branden inte längre utgör någon fara för allmänheten.

– Det är en statisk insats. Vi bevakar branden just nu. Som situationen ser ut så är det mer eller mindre omöjligt att släcka, så under kontrollerade former får det brinna ut, säger Lars Krantz, inre befäl vid Räddningstjänsten Medelpad, till TT.

Larmet kom klockan 22.49 och räddningstjänsten bedömer att bevakningen av branden kommer att pågå hela natten.

Lågornas intensitet har minskat. Inledningsvis var förloppet dramatiskt.

– Det är som en betongbunker som transformatorerna står i. Taket har mer eller mindre brunnit av, så det är som en fackla med öppna lågor genom taket, sade Lars Krantz vid midnatt till TT.

Det är inte längre någon ström i anläggningen, men det är ändå inte möjligt att släcka branden med vatten.

– Det är väldigt svårt och man kan inte använda vatten på den här typen av bränder, det är delvis transformatorolja som brinner, säger Krantz

Inga rapporter om större strömbortfall har kommit, och Eon har under natten personal på plats.

Det bedöms inte ha varit någon spridningsrisk, eftersom ställverket står på ett stort inhägnat område, där transformatorbyggnaden står mitt på en plan, enligt räddningstjänsten.

Ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) gick ut med en uppmaning till alla som befinner sig i området att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, på grund av kraftig rökutveckling. Vid 02.30-tiden bedömde räddningstjänsten att röken inte längre utgjorde någon fara för allmänheten, rapporterar Sveriges Radio.

Det finns inga rapporter om personskador i samband med händelsen.