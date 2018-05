Jenny Wilson, Sarah Klang och Ane Brun till Malmöfestivalen

Jenny Wilson, Sarah Klang, Melissa Horn, The Radio Dept och Ane Brun är några av artisterna som kommer till Malmöfestivalen i augusti.

I början av maj berättade Malmöfestivalen att de första klara artisterna för årets festival är Wilmer X, Timbuktu & Damn!, Sabina Ddumba, Tove Styrke, Panda da Panda, Graveyard, Anna von Hausswolff, Jireel, Pernilla Andersson, Rome is not a town och amerikanske Max Jury.

På torsdagsmorgonen fyllde Malmöfestivalen på med ytterligare nya namn och de är:

* Svenska sångerskan Jenny Wilson som nyligen släppt albumet ”Exorcism”.

* Reggaeartisten Kapten Röd

* Vissångerskan Melissa Horn

* Indiebandet The Radio Dept

* Sångerskan Sarah Klang

* Malmösoulsångerskan Shirin

* Amerikanska indierockbandet …And you will know us by the trail of dead

* Amerikanska indiefolkbandet Wye Oak

* Ett samarbete mellan norska sångerskan Ane Brun och Malmö symfoniorkester

* Svenska heavy metalbandet Bullet

Årets Malmöfestival äger rum den 10–17 augusti.