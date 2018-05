Balinesiska slagverkare, kanadensiska får, Malmös nya sommartopplista, James Browns parhäst, amerikanska Joan As Police Woman och mängder av filmer. Det är bara några av inslagen i årets Sommarscen i Malmö som innehåller 153 programpunkter på 44 spelställen.

För trettonde året bjuder Malmö stad på ett stort gratisprogram under sommaren. Allt startar lördagen den 16 juni klockan 14 med musikteatersagan ”Drömjägaren” på Ramels väg och avslutas på Malmö Live den 9 augusti med Ellen Sundbergs Kjell Höglund-hyllningskonsert. Sommarscens konstnärliga ledare Anna Novovic är väldigt nöjd med att årets program i år innehåller exakt lika många kvinnliga som manliga akter.

– I år satsar vi lite extra på ungdomarna och har låtit Suuz Naffah Cronstam skräddarsy tre kvällar för oss, berättar Anna Novovic.

Suuz Naffah Cronstam har haft stor succé med R’n’b Out Loud på Sommarscen de senaste åren, men det har blivit så populärt att det vuxit ur Pildammsteatern och i år flyttar till Folkets Park. Istället gör hon först konsertkvällen ”I’m a diva” på Pildammsteatern den 7 juli med enbart kvinnliga artister såsom Kumba, Nicole Touma, Zeana, Rawda.

– Sen vill jag göra något mysigare på Emporias tak. Ungefär som när Lauryn Hill kör unplugged mixat med en talkshow. Dit har jag bokat Nur som har den mest fantastiska röst jag har hört i Sverige, säger Suuz Naffah Cronstam.

Men inte nog med det. Dessutom ska hon se till att Malmö får sin egen topplista. Den 21 juli kommer sommarens bästa låt att utses på Pildammsteatern.

– Vi kommer att låta några av Malmös hetaste dj:s välja ut trettio låtar som kommer att läggas ut på vår facebooksida. Där kommer folk att få gå in och rösta. De femton som får flest röster kommer att gå till finalkvällen på Pildammsteatern där publiken får rösta fram vinnaren, berättar Suuz Naffah Cronstam.

Bland alla musikuppträdanden under sommaren finns kubanska Juan Marcos & Afro-Cuban All Stars, malaysiska elektropopbandet The Venopian Solitude, svenska I’m a Kingfisher, balinesiska slagverkarna i Gamelan Salukat, venezuelanska Betsayda Machado, syriska Musiqana, svenske soulsångaren Kaah, James Browns parhäst Martha High i samarbete med japanska funkbandet Osaka Monaurail, Malmöbanden Hater och Hey Elbow, Detroitproducenten Shigeto, amerikanska Joan As Police Woman, soulsångerskan Jaqee och det tysk-senegalesiska samarbetet Mark Ernestus Ndagga Rhythm Force som blandar techno och västafikansk musik.

Malmörapparna Conakry, Kaleevi och Sindri kommer att göra en helt egen konsertkväll vid Malmö Live den 21 juni och det blir något helt annat än en vanlig klubbspelning.

– Det blir ju en unik publik med mer familjestämning. Så det är klart att man anpassar sitt framträdande, men inte musikmässigt, säger Kaleevi.

– Vi har satt samman det så att jag ska börja med lite mer lugnare musik och sen kör Kaleevi med sina sommar-uptempolåtar. Conakry ska köra med ett helt band så det blir en bra avslutning, säger Sindri.

Musikbokaren Pether Lindgren har varit med sedan starten av Sommarscen och ser det som det ultimata bokaruppdraget.

– På Sommarscen kommer det mycket publik även på det mest obskyra kinesiska avantgardebandet. Vi har byggt upp ett förtroende som gör att folk alltid kommer, säger Pether Lindgren.

Vilket är ditt hjärtebarn bland bokningarna i år?

– Shigeto hade jag ju absolut gått på. Elektronisk och experimentell producent från Detroit. Han hade aldrig kommit till Malmö om inte Sommarscen fanns, säger Pether Lindgren.

I barnprogrammet hittar man bland annat den kanadensiska gruppen Corpus och deras föreställning ”Fåren” samt Malmö stadsteaters show ”Hipp Family” som har tioåringar som målgruppspublik. Årets filmprogram innehåller i år bland annat filmer som ”Coco”, ”Silvana – väck mig när ni vaknat”, ”Lady Bird” och ”Euphoria”.

Bland årets 44 spelplatser finns även några helt nya platser: Möllevångstorget, Gubbabacken i Fosie, Gyllins trädgård i Husie och gamla helikopterplattan i Västra hamnen.

– På helikopterplattan kommer vi att ställa en lyftkran med cirkusartister. Det blir luftakrobatik, lindans och livemusik, berättar Anna Novovic om nycirkusgrupperna Glimt och Teater Oms föreställning ”Ophav”.