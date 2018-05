Tidigare fick man gå till Frankrike, Storbritannien och USA efter Ingmar Bergman. De var tidiga med att ge ut Sveriges internationellt mest kände filmregissör genom tiderna på dvd och bluray. Här hemma kom de fåtaliga svenska titlarna sent och i dåliga överföringar med noll extramaterial. Inför hundraårsdagen av Bergmans födelse den 14 juli 1918 – just som film på skiva lämnar plats för film via strömningstjänster – kommer äntligen en maffig dvd-box i en begränsad upplaga om 2000 exemplar.