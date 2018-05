Under två dagar har jag än en gång tillbringat flera timmar i sträck med att kopiera upp ersättningsprov då Skolverkets nationella prov än en gång läckt ut.

Jag kontaktade den person som är chef på Skolverket för Sveriges nationella prov. Han beklagade självklart att detta händer gång på gång och på frågan om vad man tänker sig göra åt saken hänvisar han mig till de skärpta regler som kommer att träda i kraft redan till höstens prov. Grädde på moset var när vi fick veta att ersättningsprovet del C till Ma1b inte kunde räknas in då detta funnits i publik version. Min frustration visste inte någon gräns!

Går man in på Skolverkets hemsida kan man läsa rubriken ”Hela listan med åtgärder”. Det står följande:

Separata leveranser av facit vid senare tillfälle, senare leverans av proven, en uppmaning att påbörja provet klockan 09.00 och föreskrifter om att proven inte får öppnas förrän vid provtillfället. Därtill kommer två punkter som inte har med leveransen av nationella prov att göra utan att Skolinspektionen ska granska hur vi skolledare följer rutinerna vid de nationella proven samt att huvudmännen ska följa upp hur hanteringen av proven fungerar.

I mitt samtal med Skolverkschefen sa han att en möjlig åtgärd är att kontakta Facebook och andra sociala medier för att be dem att ta ansvar för spridningen.

Enligt mig är hela cirkusen ett skämt mot svensk skola. Jag har roat mig med att summera vad min skola lägger för resurser på detta. Vi är en mellanstor skola med 330 elever. Jag har under två dagar kopierat upp 3 487 färgkopior för att ersätta Ma 1b, Ma 2b och Ma 2 c. Färgkopior går tyvärr inte att ersättas med svart-vit då proven ofta har med färger i vissa frågeställningar. Om jag räknar på den kostnaden blir utfallet 837 kronor. Till den kostnaden ska vi räkna in att vi blir debiterade 15 kronor per prov av Skolverket vilket blir 3 390 kr. Så den totala kostnaden för oss är 4 227 kronor. Därtill kommer mina timmar.

Vid första anblick kanske det inte ser ut att vara en betydande kostnad men med tanke på att vi har 1 313 gymnasieskolor i Sverige är det i slutändan en omotiverad utgift för Sveriges skattebetalare.

Jag vänder mig också emot att man på Skolverket ber andra, i detta fall sociala medier, ta ansvar. Hade ett privat företag bett någon annan ta ansvar för sin undermåliga kvalitet hade vi självklart höjt ett ögonbryn. Troligtvis hade även företaget gått i konkurs om man påstått att det inom ett par år kommer åtgärder som förmodligen kan generera bättre kvalité och resultat.

19 oktober 2017 publicerade regeringskansliet ett beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Man vill att vi inom skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Sveriges elever ska alltså uppnå en hög digital kompetens.

Samtidigt har Skolverket och regeringen krampaktigt hållit sig fast vid att skicka ut nationella prov på papper, då till trots både tidigare läckage och framtida tankar om digitalisering? Idag har vi välutvecklade system med digitala underskrifter. Varför inte sända ut nationella prov till varje skolledare samma morgon som vi får öppna upp med en digital signering? Detta kan sedan skickas ut på våra skolors intranät när startskottet går för provet.

1 januari i år bestämde Skolverket sig för att rektor ska ta egna beslut gällande nationella prov i de lägre kurserna. Anledningen till att det delvis blev frivilligt var att man fått signaler om att lärarna har en mycket pressad arbetssituation samt att eleverna blir stressade. I samma andetag skärpte man bedömningen på de avslutande kursernas nationella prov.

Så lättnaden torde bli noll i slutändan.

Avslutande kan jag meddela att en av mina lärare i förra veckan, under pågående prov i Ma2b och Ma2c, läste på sociala medier att även ersättningsprovet fanns att hämta på nätet. Ska vi ha en hållbar utbildning med hög kvalitet skulle jag vilja be Skolverket att ta sitt ansvar. Det ger mig och alla mina kollegor i Sverige förutsättningar att leverera det ni önskar av oss som skolledare och rektorer.

Camilla Lind

Camilla Lind är rektor och en eldsjäl som vill öka ungdomars välmående. Hon bor i Kävlinge.