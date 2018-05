Emma Sventelius får fint stipendium

Emma Sventelius, 28 år, mezzosopran från Lund, har tilldelats Vitaby-stipendiet i samband med en konsert på Malmö Opera.

Stipendiet heter Margit och Elis Anderssons i Vitaby stipendiefond för sångstuderande med anknytning till Skåne. Margit och Elis Andersson var i flera år trogna medlemmar i OVIS – Operans vänner i Skåne. De testamenterade en stor summa pengar som ska delas ut till sångares fortsatta studier. Stipendiet kommer att delas ut av OVIS varje eller vartannat år.

Emma Sventelius belönas med 100 000 kronor.

Emma Sventelius har en gedigen sångutbildning med studier på Vadstena Folkhögskolas musiklinje – sång 2011–2013, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM), Bachelor IF Voice 2013–2016, Universität fur Musik und darstellende Kunst i Wien, utbytesstudent via Erasmus 2015-2016 och Master of Lied and Oratorium 2016–2018 samt Operahögskolan i Stockholm Master of Opera 2016–2018.

Emma Sventelius har medverkat i flera operaroller i och utom Sverige och har också haft solistuppdrag på konserter och oratorier. Hon sjunger titelrollen i Malmö Operas turnerande kammaropera Carmen, med premiär 15 september 2018.