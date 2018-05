Vi i V har kritiserat Malmömodellen länge

Björn Alfredsson skriver i sin insändare den 15 maj att Malmömodellen bidrar till högre hyror. Vi i vänsterpartiet Malmö håller med, och har under flera år sett hur Malmömodellen har använts för att ”salta” hyrorna, trots att tanken från början var god. När Hyresgästföreningen och MKB förhandlade fram modellen var tanken att olika lägenheter bättre skulle kunna jämföras med varandra, så att till exempel en lägenhet från 1935 inne i centrum inte skulle vara billigare än en från 1975 i ett ytterområde. En lång rad faktorer värderades i kronor och ören, och sammanställdes till ett system där hyresgästernas åsikter om vad som är ett bra boende fick påverka hyressättningen.

Systemet var rimligt i början, men sen hände något. Under min tid som styrelseledamot 2011–15 drev bolagets ledning på för att få in så mycket extra renovering som möjligt skulle göras när en hyresgäst flyttade och en ny flyttade in – man kan kalla det lyxrenovering. Det är viktigt att lägenheter renoveras, men oönskad lyxrenovering driver upp hyrorna på ett helt onödigt sätt.

Hyresgästföreningen kritiserar det sätt som modellen har använts, men MKB:s socialdemokratiska styrelseordförande har inte sagt något. Sedan V fick lämna sin styrelsepost 2015 har ingen kunnat se inifrån vad som pågår. MKB:s nuvarande vd säger att antalet successionsrenoveringar av detta slag nu har minskat, en uppgift som jag inte har möjlighet att kontrollera. Hyresgästföreningen är fortfarande kritiska till hur hyressättningen sker och att det kommunala bolaget har högre hyreshöjningar än de privata bolagen.

Vi i V ser många möjligheter till att inom lagens och ekonomistyrningens ramar hålla hyrorna nere trots hög byggtakt och trots god kvalitet på bostäder och förvaltning. Inte minst finns stora möjligheter att pressa byggbolagens vinstmarginaler genom hårda förhandlingar. Kommunala byggbolag finns i flera andra kommuner och ger inte minst insyn i vilka kostnader som finns kring ett fastighetsbygge. Sverige har världens fjärde högsta byggkostnader på grund av den bristande konkurrensen på byggmarknaden. Detta är i stor utsträckning en nationell fråga – som alltså den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen haft makt över under lång tid nu. Den orättvisa beskattningen av hyresrätten är också en nationell fråga – men den är ju lika för alla hyresvärdar och motiverar inte MKB:s högre hyresutveckling.

Bostad är en rättighet, inte en vara på en marknad – det går att påverka med politik. Dags nu!

Susanna Lundberg

Tidigare styrelseledamot i MKB för V Malmö