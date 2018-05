James Blake ryter ifrån om manligt stigma

Producenten och artisten James Blake släppte i fredags singeln "If the car beside you moves ahead". Den andra låten från britten sedan plattan "The colour in anything" kom 2016.

I samband med låtsläppet uttalar sig artisten om manlig psykisk ohälsa. Enligt Dazed och James Blake själv blir han ofta beskriven av kritiker i termen "sad boy", motsvarande ledsen kille på svenska – en term artisten inte uppskattar.

"Jag kan inte hjälpa att notera, så fort jag sjunger om mina känslor i en sång dyker orden "ledsen kille" upp för att beskriva den. Jag har alltid upplevt uttrycket som ohälsosamt och problematiskt när det används för att beskriva män som öppet pratar om sina känslor," skriver James Blake på Twitter och fortsätter:

"Vi har redan en epidemi av manlig depression och självmord. Vi behöver inte mer bevis på att det finns män som lider genom att ifrågasätta deras behov av att vara sårbar och öppen."

Uttrycket menar James Blake att "bidrar till den fortsatt katastrofala historiska stigmatiseringen av män som uttrycker sig emotionellt".