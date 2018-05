Muppbråk om Melissa McCarthys film

Muppar som har sex, svär och tar droger har fått skaparna av "Sesame Street" att rasa. Nu stäms distributören bakom den nya Hollywood-filmen "The happytime murders" för att man i en trailer refererar till det klassiska barnprogrammet, skriver The Guardian

"No Sesame. All street" (ungefär "Inget Sesam. Bara gatan"), står det i trailern för filmen där Melissa McCarthy spelar en polis som jagar en seriemördare i en värld där dockor och människor lever sida vid sida. Att dockorna har stora likheter med de figurer som befolkar det populära barnprogrammet (vilket under 70-talet sändes i SVT med titeln "Sesam") är ingen slump. Filmen regisseras nämligen av Brian Henson, son till Mupparnas skapare Jim Henson. Den sistnämnde hjälpte till att utforma dockorna i "Sesame Street" inför premiären 1969.

Bolaget Sesame Workshop hävdar i sin stämningsansökan att tittare har blivit "förvirrade och upprörda" över kopplingen till barnprogrammet.