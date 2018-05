Gorillaz nya album får titeln "The now now". Damon Albarn avslöjar själv nyheten på sitt officiella Twitterkonto, där han även skriver att skivan släpps den 29 juni.

Det brittiska musikprojektet Gorillaz bildades av Albarn och Jamie Hewlett 1998 och består av fiktiva animerade medlemmar, och musiken skapas i samarbete med andra musiker. Det självbetitlade debutalbumet släpptes 2001 och den femte och senaste plattan, "Humanz", kom i fjol.