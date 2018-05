Mängder av namnunderskrifter har samlats in av Föreningen Fängelsefritt Svedala. Det tycks som om motståndarna till en anstalt i kommunen ska kunna skrapa ihop minst de 10 procent av väljarna som behövs för att kräva en lokal folkomröstning.

Svedalapolitikerna verkar ha kommit igång sent med att kommunicera med invånarna.

Den stora fördelen med en ny anstalt i kommunen är lätt att begripa. Jobb. Rätt många jobb också, flera hundra.

Motståndet är svårare att få grepp om. Jo, fenomenet nimby är bekant. Not In My Back Yard. Allt som kan skapa oro, som kärnavfallslager och flyktingboenden, bör helst ligga någon annanstans. Men mer konkreta nackdelar i Svedalafallet?

Ökad brottslighet? Nja, buset söker sig väl sällan till anstalterna, snarare från dem.

Svedala har för vacker natur för ett fängelse, menade ABBA-Benny i våras. Jo, många platser kring Svedala är underbara, men någon av nio utpekade lokaliseringar bör kunna gå.

Sedan argumentet att Svedala inte skulle vilja förknippas med ett fängelse, att varumärket Svedala skulle skadas. Sätt då ett annat, smartare namn på fängelset än Svedalaanstalten. Sant är att ortsnamnen Kumla, Tidaholm och Österåker för tanken till kända anstalter, men Södertälje förknippas snarare med Björn Borg och Scania än med Hall.

Sturupanstalten? Fjällfotafängelset?