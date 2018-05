Djävulsk dans på Ghosts nya album

Fakta

Heavy metal-band som bildades i Linköping 2006.

Låtskrivaren och sångaren Tobias Forge, alias Cardinal Copia, är den ende kvarvarande ursprungsmedlemmen.

Diskografi: "Opus eponymous" (2010), "Infestissumam" (2013), "If you have Ghost" (ep, 2013), "Meliora" (2015), "Popestar" (ep, 2016), "Ceremony and devotion" (2017), "Prequelle" (släpps 1 juni 2018).