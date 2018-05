Sju bilar i centrala Kävlinge har fått hakkors inristade på motorhuvarna.

I slutet av förra veckan trillade ett stort antal anmälningar skadegörelse på bilar in till Kävlingepolisen. Sammanlagt tretton bilar, samt en mindre lastbil, som stod parkerade förhållandevis nära varandra i centrala Kävlinge tillfogades stora repor i lacken under natten mellan fredag och lördag. På sju av fordonen hade någon dessutom ristat in stora hakkors.