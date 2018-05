Efter jättehoppet – Delryd till EM

Fakta

Damer: Meraf Bahta, 5 000 och 10 000 meter, Lisa Gunnarsson, stav, Fanny Roos, kula, Ida Storm, slägga, Isabellah Andersson, maraton, Hanna Lindholm, do, Mikaela Larsson, do, Cecilia Norrbom, do, Malin Starfelt, do.

Herrar: Napoleon Solomon, 3 000 meter hinder, Fabian Delryd, höjd, Armand Duplantis, stav, Daniel Ståhl, diskus, Fredrik Samuelsso, tiokamp, Mikael Ekvall, maraton.

Truppen kommer fyllas på med ytterligare namn.