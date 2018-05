ASAP Rocky slår en bro mellan mode och rap

ASAP Rocky ALBUM. Testing

På ett mingel skulle Rakim Mayers kunna välja mellan att presentera sig som skådespelare, modell eller entreprenör – om han mot förmodan inte skulle bli igenkänd som artist. Som ett barn av sin tid, i mångsysslandets guldålder, intresserar han sig inte bara för en sak.

Mest känd är han som ASAP Rocky, hiphop­kollektivet ASAP Mobs tydligaste ansikte utåt. Att han döptes efter den legendariska rapduon Erik B. & Rakim – systern fick heta Erika – gav honom inte svindel, tvärtom. Den idag 29-åriga rapparen verkar ha burit sitt namn som en lyckobringande amulett.

Nära förknippad är han också med sitt klädintresse. Ärret i ansiktet fick han som tonåring under ett bråk i the Bronx när någon försökte stjäla hans skinnbomber. Han kämpade ihärdigt emot och gick ur striden med älsklingsjackan intakt.

Att den idag erkända stil­ikonen – som bland annat varit modell för Dior Homme – byggt en bro mellan mode och rap, tillåter honom inte bara att röra sig smidigt mellan sina två hemmaplaner utan också att föra sfärerna närmare varandra. Bland annat med sina outfits och sina låtar, som extraknäcker som inköpslistor, har han inom en hiphop­kontext inspirerat att blicka bortom streetwear och specifikt mot catwalkmode.

Oviljan att fastna i ett enda fack märks även i hans musik, som förutom av bakåtlutad rapstil definieras av ordentligt med spretigheter i produktionen. På nya albumet "Testing", som han själv beskriver som ett ljudlabb, är det framförallt samplingar som blandas i test­tuberna. "Hun43rd" innehåller brusiga rester ur en låt från 2pac:s Thug Life-grupp, ihop med Dev Hynes samtida fast kitschigt bakåtblickande r&b. "Buck shot", välsignad med inhopp av ASAP:s 15-åriga protegé Smooky MarGielaa, är invirad i sirener och pistol­läten. Liknande "stämningsljud" återkommer genom hela albumet. Jämte mer offensiva bud - likt "Gunz n butter", tiggande om att få bölja ur öppna bilfönster, och "A$AP forever remix", där Rocky och kompisar håller hov ovanpå Mobys "Porcelain" – finns även flera lågmälda och introspektiva spår.

Under en studiosession med Skepta bjöd Rocky in en forskare inriktad på psykedelisk neurovetenskap för att studera dem. Men inte bara guldgossar från grime eller nischade professorer släpptes in i studion. På albumgästlistan finns väntade inslag såsom label-värvningen Playboi Carti och produktion av Clams Casino men också jokrar som Snoop Dogg och FKA twigs. Frank Ocean är med två gånger. Andra röster närvarar via samplingar; utöver Moby har Lauryn Hill och Charles Bradley bärande roller i sina respektive låtar.

Inspelningen avslutades i Berlin, där Rocky sammanstrålade med Kanye West (som dock inte finns med bland de officiellt medverkande). Förutom modeintresse delar de två artisterna utanför-lådan-tänk och användning av nostalgiska referenser som krydda i sina produktioner. Flera låtar på Rockys nya för tankarna till West, som dock på sitt håll förstås inte skulle döpa sitt eget album till "Testing", eller något annat som antydde att han inte hade full koll på det han höll på med.

"Testing" är inte ett praktexemplar på radikalt risktagande, men hel­heten är både lättlyssnad, underhållande, överraskande jämn och framförallt genomsyrad av två grejer som ASAP Rocky har i överflöd: kreativitet och stil.

