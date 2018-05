Barnmorskornas ojämna kamp mot Trumps beslut

De åker från by till by i Burkina Fasos otillgängliga norra trakter, för att dela ut gratis preventivmedel och ge abortrådgivning. Teamet från The Marie Stopes Ladies, en av få organisationer som trotsar USA:s munkavleregel, jobbar in i det sista. I juni kan det vara slut på barnmorskornas arbete.