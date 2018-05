Vinylsamling gjorde comeback i Lundaquiz

I många år var Stefan Bergdahl dj:n och radioprataren som ofta sågs bära omkring på en väska full med lp-skivor. Men med cd:ns och Spotifys intåg blev skivorna förpassade till ett förråd. Nu har han plockat fram dem igen och som quizmaster använder han vinylspelaren som grund för kluriga frågor.

Stefan Bergdahl kommer till intervjun med en väska där det sticker upp ett par vinylskivor: Rolling Stones ”Sticky Fingers” och Björks debutskiva.

– Det är skivor som jag har på cd, men som jag vill ha på vinyl också. Jag kan inte gå förbi en skivbutik utan att gå in och bläddra, förklarar han.

Det var någon gång i nioårsåldern som Stefan Bergdahl upptäckte musikens kraft.

– Som många andra på den tiden började jag med att spela in musik på kassett från radion. Några tidiga favoriter var Paul McCartneys ”Pipes of Peace” och ”Every Breath You Take” The Police.

Snart började han gå på konserter och botanisera i skivbutikerna. Han beskriver sig själv som musikalisk allätare. Som dj spelade han alltifrån svensk pop och schlager till soul och den senaste dansmusiken.

Under gymnasietiden på Katedralskolan sände han närradio och i mitten av 80-talet prövade han sina talanger som dj på Ove's på Östra Mårtensgatan. Sedan blev det allt mer uppdrag som dj på studentnationer och på olika tillställningar och fester.

På Radio AF och studentradion gjorde han intervjuer med artister och blandade mellansnack med musik från de egna samlingarna.

Han har en civilekonomsexamen och nu arbetar han som Retail Account Director på ett marknadsundersökningsföretag. Att han arbetar just i den branschen är kanske ingen slump: även på fritiden finns ett intresse för att samla och bearbeta information.

– Jag listar varje skiva jag köper och varje konsert jag går på - nu är det över 250 konserter och cirka 12 000 skivor totalt, avslöjar han.

Listandet och kategoriserandet kombinerat med en stor portion vetgirighet har tagit honom till tävlingar i tv som ”Vem vet mest” och han har även deltagit i en musikfrågesport i TV3.

På senare tid har han utvecklat ett sätt att kombinera vetgirigheten, musikintresset och lusten att underhålla. Det började med att Stefans syster undrade om han kunde fixa ett musikquiz till hennes 50-årsfest. Då fanns alla vinylskivorna i ett förråd, men så kom han på att han ville använda dem och skivorna fick komma in i värmen igen.

– Det är något speciellt med vinyl, att man kan höra lite skrap och och knaster. Jag vill se att skivorna används och gärna att fler ska kunna njuta av dem. Därför tycker jag det är kul att skapa nya möjligheter där vinylskivan kan vara en del. Jag vill ge mer vinyl åt folket, helt enkelt.

Quiz-makandet gav mersmak och i två säsonger har nu Stefan under vinjetten ”quiziness” hållit i frågesportskvällar på Restaurang Viva varje onsdag.

Trots musikinslagen är quizet inget rent musikquiz. Musiken används för att leda in på frågor som kan handla om alltifrån geografi och samhällsfrågor till att namnge grönsakssorter.

Nyligen avslutades quizsäsongen på Viva, men till hösten drar en ny omgång igång. På sikt hoppas Stefan kunna utveckla konceptet även i andra sammanhang.

– Ett bra quiz ska vara dynamiskt och underhållande. Svaren ska man kunna värka fram och det bästa är när man i ett lag lyckas komma på det rätta svaret tillsammans. Och om man inte kommer på rätt svar så ska man tänka att ”just det, så var det ju”.