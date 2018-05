Läsarbrev: "Personalen hinner knappt med själva verksamheten."

Barbro Stigsdotter:

På Aktuella frågor ( 29/5 ) skriver Inger Tolsved Rosenkvist och Camilla Mårtensen, Liberalerna, att de styrande S och MP måste släppa sitt kontrollbehov och lita på vårdcentralernas personal.

Kontrollbehovet kommer från alliansens strävanden att privatisera och konkurrensutsätta vård och skola. För att veta vad man skulle beställa och kunna jämföra var man tvungen att mäta och kunna visa i siffror både vad man själv gjorde och vad de privata aktörerna gjorde. New Public Management, NPM, som styrform har bidragit. Den går ut på att offentlig vårdverksamhet ska försöka efterlikna privat tillverkningsindustri för att bli effektiv. Och det går åt många fler administratörer för att mäta t ex "undervisningskvalitet" än för att mäta t ex skruvar.

Privatiseringarna, upphandlingsorganisationerna och NPM-styrningen har gjort att vi fått en så stor administration att personalen knappt hinner med själva verksamheten, det som en gång var huvuduppgiften. Nuvarande regering försöker ändra på det.

Johan Fischer:

Monarki kritiseras som onödig, omodern och odemokratisk. Det finns motargument, som vanligen aldrig framförs. Framtiden är okänd och ett land kan vid en extrem nationell kris behöva en samlande kraft höjd över politiken. Den måste inte nödvändigtvis vara kunglig. En demokratiskt vald, politisk makt kan visa sig vara och har ibland varit otillräcklig i extrema kriser. 1900-talet visar upp flera exempel:

De danska, nederländska och norska kungahusens insatser för att hålla ihop sina länder under andra världskriget. Att här ta med Leopold III av Belgien kan diskuteras, men han räddade säkert livet på tusentals landsmän genom sin kapitulationsorder i maj 1940. Sonen Baudouin blev garanten för Belgiens sammanhållning. Sju av Europas mest stabila demokratier är monarkier. Spanien var lyckligt lottat som 1981 hade kung Juan Carlos.

Hade Finland förblivit en fri nation efter augusti-september 1944 utan Mannerheim? Paasikivi och Kekkonen var inrikes alltför kontroversiella och statsledningen - Ryti, Tanner och Linkomies - otänkbara för Sovjetmakten. de Gaulle räddade Frankrike efter generalernas myteri i Alger.

Vår arvprinsessa Estelle kan mycket väl leva och vara fullt aktiv år 2100. Ingen kan definitivt utesluta att vårt land under de kommande 88 åren råkar i en extrem kris, där dagens politiska system inte räcker till. Då kan det vara tryggt att ha en för svåra kriser förberedd statsledning, en monarki. Vilka tänkbara alternativ finns?

Det kommer just nu en krisbroschyr från MSB. Dagens politiska mångfald, som kan tänkas bestå, gör kanske vår monarki extra bevaransvärd med tanke på kriser.

Anne Rosberg och Per Abrahamsson:

Samma dag som försvarsminister Peter Hultqvist (S) tecknade ett nytt utökat försvarsavtal med USA sade den irrationelle och nyckfulle president Trump upp kärnenergiavtalet med Iran och ökade därmed spänningarna i världen. Hur kan några få personer få skrämma och terrorisera vår tillvaro på det sättet? Är detta demokrati? I november 2017 visade en Sifoundersökning att 86 procent av svenskarna ville att Sverige skulle godkänna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Det fanns majoritet för det inom alla riksdagspartiers sympatisörer. Medan land efter land nu undertecknar konventionen skjuter regeringen detta framför sig i en enmansutredning till efter valet. Varför vill de inte visa oss väljare var de står? Vart har Sveriges tydliga röst för fred och avspänning tagit vägen?

Vad ska vi säga till våra barn och barnbarn när de frågar oss varför vi inte gjorde något?