Vattenbristen i det soliga nordvästra Skåne förvärras för varje dag. Läget beskrivs som mycket allvarligt och nu är risken för stopp i kranarna en realitet om vattenförbrukningen inte minskar.

För några dagar sedan kunde HD berätta om den prekära vattensituationen i nordvästra Skåne. Värst är det i Båstad och Åstorp men också i exempelvis Helsingborg och Landskrona kan det bli leveransproblem framöver.

Då uppmanade Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, till återhållsamhet med vattenförbrukningen, något som till en början fungerade. Efter någon dag hade vattenanvändandet minskat med 10 procent.

Men nu har pendeln svängt och vattenförbrukningen har istället ökat.

– Vi hoppades på en större effekt, på en större återhållsamhet. Den direkta konsekvensen just nu är att vi kör helt på marginalerna, säger Jonas Håkansson, chef för dricksvattenavdelningen på NSVA.

Just nu går all dricksvattenproduktion på 100 procent överallt i nordvästra Skåne. I Båstad och Åstorp som har egna grundvattenmagasin finns det förvisso vatten kvar, men det är så kallat tekniskt vatten och det måste behandlas för att bli dricksvatten. Den processen pågår just nu för fullt.

Samma sak gäller för det vatten som kommer från Sydvatten in till exempelvis Helsingborg.

– Allting går så mycket det orkar just nu och nu är det kris rakt över alla kommunerna, säger han.

Problemet är dessutom dubbelt. Dels är marginalerna så små att exempelvis en stor läcka skulle göra situationen så akut att vattnet skulle kunna sluta rinna ur kranarna på flera håll i nordvästra Skåne. Dels inträffar det här så tidigt på sommarsäsongen att konsekvenserna riskerar att hänga kvar länge.

Därför vädjar nu Jonas Håkansson än en gång om sparsamhet. Det låter kanske ödesmättat men nu räknas faktiskt varje droppe vatten, enligt honom.

Med det uttag av vatten som nu görs hinner NSVA helt enkelt inte producera nytt i samma takt och lagren fylls dessutom knappt på. Läget är mycket allvarligt. Ett totalt vattenstopp är inte längre en avlägsen fara utan en fullt möjlig konsekvens av det varma vädret.

– Folk ska nog fundera över vad som faktiskt händer om det inte finns något vatten, vad det betyder för exempelvis hygienen, säger Jonas Håkansson.