Riksteatern fångar upp flyktingvågen

Riksteatern tar sig an den stora flyktingvågen 2015 i höst. "När vi träffade varann" är ett nyskrivet drama om Eivor och Abdu och om nödvändigheten i att inte lämna varandra i fred, berättar regissören Joakim Rindå.

Han har själv skrivit texten tillsammans med kollegan Ninna Tersman. En stor del av materialet har de samlat in under resor runt om i landet. Eivor och Abdu är påhittade utifrån historier som de hört, men ändå tänkta att samla upp det som händer just nu.