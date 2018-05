Sensationell start för Linn Grant

Amatören Linn Grant slog till med en sensationell förstarunda i US Open på Shoal Creek i Alabama. 18-åringen från Helsingborg gick runt på tre under par, och ligger just nu delad fyra.

Det är blott två slag efter ledande Sarah Jane Smith (Australien) och Ariya Jutanugarn (Thailand) – och eventuellt sydkoreanska Jeongeun Lee, som ännu inte spelat klart.

Grant kvalificerade sig nyligen som enda amatör till US Open. Vid första rundan på Shoal Creek noterade hon tre bogeys men också sex birdies.

Med två under par är Madelene Sagström näst bästa svenska efter första dagen. Hon delar preliminärt sjundeplatsen med bland andra Emily Pedersen från Danmark.

Anna Nordqvist och Dani Holmqvist fick en jobbig start på Shoal Creek, där veckan präglats av jobbiga och blöta väderförhållanden. De gick två respektive tre över par på första rundan.

Pernilla Lindberg, som har chans att ta en andra raka majortitel, och Martina Edberg har inlett rundan svagt.