Ser grannkonflikten som metafor för krig

Fakta

Hafsteinn Gunnar Sigurdsson är en isländsk filmregissör.

Han har tidigare gjort filmerna "Paris of the north" (París Nordursins) och "Either Way" (Á annan veg). Nu är han aktuell med "Under the tree" (Undir trénu).

"Under the tree" nominerades till Venice Horizons Award i Venedig 2017 och Sigurðsson fick pris för Bästa regissör av en komedifilm vid Fantastic Fest.

I rollerna: Steinthór Hróar Steinthórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson, Lára Jóhanna Jónsdóttir och Thorsteinn Bachmann.

"Under the tree" går på svenska biografer från och med fredag, den 1 juni.