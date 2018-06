Dr Hooks turné kommer till Sverige

60-talsbandet Dr Hooks halvsekelturné når Sverige.

Som ett led i firandet av att bandet bildades för 50 år sedan blir det spelningar i sex sydsvenska städer i mitten av februari nästa år: Västerås, Norrköping, Stockholm, Malmö, Karlstad och Jönköping. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bandet hette Dr Hook and the Medicine Show när det bildades i New Jersey 1968. Det hade sedan en rad populära singlar och album under 70-talet, till exempel "When you're in love with a beautiful woman" från 1979.

Men 1983 gick de två ledarfigurerna Dennis Locorriere och Ray Sawyer skilda vägar, och de har sedan tidvis turnerat med varsitt konkurrerande Dr Hook.

Den nu aktuella världsturnén är Locorrieres variant av bandet. Redan i sommar spelar de i Norge och Skottland, och nästa år är det Danmarks och Sveriges tur.