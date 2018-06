Funktionshindrade barn får inte åka gratis

Fakta

Skolungdomar från årskurs 6–9 i grundskolan och 1–2 i gymnasiet får möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget. Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra tid och omfattning samt vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.

Trafikverket kommer att administrera utbetalningen av bidraget.

Källa: regeringen.se