Josh Tillman presenterar: Konstnären som knepig typ

Father John Misty ALBUM. God's favorite customer

Människor? De är precis så komplicerade som de är. Konstverk kan göras bra mycket knepigare än så, men de kan också vara stiliserade och enkla att läsa av. Konstnären själv bestämmer.

Som få andra har Josh Tillman gjort sig själv till ett konstverk. De låtar som han gett ut som sitt alter ego Father John Misty – fjärde albumet kommer idag – har så många lager av ironier och betydelser att det är svårt att klura ut vad som är den egentligen innebörden, vad som är sant och uppriktigt, och vad som mest bara är på pin kiv eller ett infall som skulle ha sorterats bort om det inte vore för att det var alltför briljant för att undvara.

Han är med andra ord både svårtolkad och fullständigt opålitlig. Han leker kurragömma med publiken, likt en Bob Dylan som kutar runt under Elton Johns flygellock.

Nya albumet tycks vara hans mest osminkade: en samling låtar om hjärtsorg och vånda. De skrevs allihop under ett par månader på ett avsides hotell, där han utan andra distraktioner än de kemiska begrundade sitt äktenskap och sitt skapande. Privatlivet hängs ut. Han känns mer som en människa av kött och blod än en uppdiktad figur eller – som på förra årets "Pure comedy" - ett destillat av sina livshållningar. Han har tonat ner sarkasmerna och det brutala skämtlynnet. Men han är också narcissistisk intill parodins gräns.

I "The songwriter" vill han pröva att göra sig själv till musa och hustrun till låtskrivare: How would it sound if you were the songwriter, and you made your living off of me? Skulle du klä av mig i offentligheten, för att visa hur nobel du kan vara? Han pendlar mellan en Jesuslik pose – om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! – och nästan total självförnekelse: Hur skulle det låta om du var låtskrivaren, och din kärlek till mig var ditt obesjungna mästerverk?

Som kärlekssång är den onekligen udda. Kärleksdiktaren Josh Tillman intar en romantisk hållning, men vet inte av några som helst romantiska schabloner. I underbara "Disappointing Diamonds are the rarest of them all" inleder han med att beskriva sin kärlek till hustrun "som en pervers typ på en knökad buss". Det är ingen vacker bild, och själv känner han sig inte heller älskvärd, men han låtsas åtminstone ta sina brister med jämnmod: Does everybody have to be the greatest story ever told? heter det i den klatschiga refrängen.

Ja, det finns sådana. Om förra albumet med viss rätt kritiserades för att Father John Misty fastnat i en behaglig lunk, med piano­ballad efter pianoballad där han i makligt tempo sjöng precis så länge som krävdes för att han skulle komma till punkt – vilket kunde ta både sex och tretton minuter – så är detta en mer varierad påse konfekt. Låtarna överlag är koncentrerade, produktionen påhittig utan att bli plottrig.

Också årets första singelval, låten som faktiskt heter "Mr Tillman" och som berättas ur hotellportierns perspektiv, har sagts vara monoton. Men detta är ju hela låtens idé: här finns massor som måste sägas, och den nervösa portiern bara vräker ur sig alltihop, vartenda litet klagomål han samlat på sig och antecknat sedan artisten förra gången checkade ut från sin skrivarstuga, och för att slippa bli avbruten eller omkullpratad gör han det i ett enda långt andetag. Musiken och texten är helt i fas med varandra, om det nu beror på att en beräknande superhjärna ligger bakom eller om det är för att de är sprungna ur samma känslor och upplevelser. Instinkt eller kalkyl? Kanske bådadera. Detta är i vilket fall strängt personlig musik.

Visst finns det förlagor, men jag ska bara nämna en: John Lennons "Walls and bridges", lyxigt producerad fast ändå primal bekännelsemusik som Lennon skrev under den känslomässigt och socialt stökiga period som han efteråt kallade sin "lost weekend". Och, ja: låtarna skrev han på hotell.

