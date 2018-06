Ny premiärminister svärs in i Italien

Italien får en ny regering under dagen – juridikprofessorn Giuseppe Conte svärs in som premiärminister sedan president Sergio Mattarella givit grönt ljus. Carlo Cottarelli, som fick i uppdrag av presidenten att bilda en tillfällig teknokratisk regering, drog sig tillbaka under torsdagskvällen och lämnade över mandatet.

Den nya regeringen är en koalition mellan populistiska Femstjärnerörelsen (M5S) och främlingsfientliga Lega. Bland ministerposterna återfinns M5S och Legas partiledare Luigi Di Maio och Matteo Salvini, som båda också blir vice regeringschefer. Di Maio blir minister med ansvar för ekonomisk utveckling och arbetsmarknadsfrågor och Salvini blir inrikesminister.

Den tidigare ifrågasatte finansministerkandidaten Paolo Savona blir EU-minister. På utrikesministerposten hamnar den partilöse Enzo Moavero Milanesi, som tjänstgjorde som EU-minister i den tidigare premiärministern Mario Montis teknokratregering. Fem av 18 ministrar är kvinnor.