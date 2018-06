Tågkaos avvärjt – banarbeten skjuts upp

Trafikverket ställer in helgens planerade banarbeten på västra stambanan för att undvika tågkaos. Det innebär att SJ slipper stoppa trafiken och kan köra på ordinarie sträcka, i stället för omledningsspåret som drabbats av solkurvor.

Det extremt varma vädret har orsakat omfattande solkurvor och spåren på den alternativa sträckningen via Älvsborgsbanan är inte körbara, enligt Trafikverket som på fredag eftermiddag av säkerhetsskäl beslutade att ställa in tågtrafiken på sträckan Göteborg–Herrljunga under helgen.