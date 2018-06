Topplistorna: Graveyard in som etta

Göteborgsbandet Graveyard går rakt in som etta på den svenska albumlistan med nya plattan "Peace". På singellistan regerar fortfarande Norlie & KKV med "Mer för varandra".

Album:

1. (Ny) Graveyard: "Peace"

2. (1) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

3. (2) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (3) Avicii: "Avici (01)"

5. (Ny) Shawn Mendes: "Shawn Mendes"

6. (5) Avicii: "True"

7. (10) Molly Sandén: "Större"

8. (7) Kygo: "Kids in love"

9. (8) Avicii: "Stories"

10. (Ny) Asap Rocky: "Testing"

11. (11) Hov1: "Hov1"

12. (6) BTS: "Love yourself 'tear'"

13. (12) Ed Sheeran: "Divide"

14. (14) Fricky: "Aqua aura"

15. (4) Five Finger Death Punch: "And justice for none"

16. (15) Imagine Dragons: "Evolve"

17. (16) Cardi B: "Invasion of privacy"

18. (19) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

19. (21) Norlie & KKV: "Alla våra låtar"

20. (9) Streaplers: "Just ikväll"

Singlar:

1. (1) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

2. (2) Post Malone: "Better now"

3. (3) Kygo & Miguel: "Remind me to forget"

4. (6) Calvin Harris & Dua Lipa: "One kiss"

5. (4) Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

6. (5) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

7. (11) Vigiland featuring Alexander Tidebrink: "Be your friend"

8. (7) Benjamin Ingrosso & Felix Sandman: "Tror du att han bryr sig"

9. (19) Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

10. (9) Dennis Lloyd: "Nevermind"

11. (8) Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen: "These days"

12. (15) David Guetta & Sia: "Flames"

13. (18) Tungevaag & Raaban: "All for love"

14. (25) Tjuvjakt: "G-Unit & Canada Goose"

15. (12) Avicii: "Wake me up"

16. (16) Drake: "Nice for what"

17. (31) Vargas & Lagola: "Roads"

18. (17) Ariana Grande: "No tears left to cry"

19. (21) Ricky Rich & Aram Mafia: "Min diamant"

20. (27) 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

Källa: GLF