Bra runda av Lingmerth i Ohio

David Lingmerth klättrade under tredje rundan i PGA-tourtävlingen i Ohio. Med åtta birdies och två bogeys gick han rundan på sex under par. Totalt ligger svensken åtta slag under par och på en delad elfte plats inför sista dagens spel.

Henrik Stenson, som spelade fint under andra dagen, gjorde tre bogeys och tre birdies och halkade nedåt. Totalt ligger han sju under par och delad 21:a.

Leder gör Bryson DeChambeau, USA, som gick dagen på sex under par, på totalt fjorton under par. En trio följer tätt efter med ett slag mer: landsmännen Patrick Cantlay och Kyle Stanley samt Joaquin Niemann, Chile.

Tiger Woods gjorde en eagle på femte hålet och fyra birdies, men också två bogeys. Han ligger delad sjua, nio under par. Han är fortsatt missnöjd med sina puttar, men tror att förändrade väderförhållanden på söndagen kan ge chansen att öppna fältet.

– Vädret förväntas bli osäkert. Om det blir vindigt tror jag inte att de här killarna kommer spela så lågt, säger han enligt Reuters.