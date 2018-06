Förtroendet i botten på Vipan – många lärare skarpt kritiska mot rektor

En arbetsmiljö under all kritik. Så lyder omdömet från fack och många lärare om gymnasieskolan Vipan under rektor Johan Aspelin.

Kritiken kommer också fram i en utredning som utbildningsförvaltningen själv beställt.

Enligt fackliga företrädare har närmare 30 lärare och andra medarbetare hittills slutat på grund av skolledningen och rektorns ledarstil. Men rektorn har utbildningsdirektörens fulla stöd.

Lärarfacken och många enskilda lärare är upprörda över hur rektorn bemöter anställda. Bild: Ingemar D Kristiansen "Här kommer inte att ske någon förbättring. Tvärtom. Det som är dåligt kommer att bli ännu sämre. Att jag vill vara anonym? Detta är livsfarligt. Det räcker med att ha en avvikande åsikt eller ställa en fråga som de inte kan svara på för att man ska bli trakasserad. Du får sämre schema, sämre löneutveckling, blir utesluten ur gemenskapen. Lyfter du problemen så blir det du som är problemet.