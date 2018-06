Stor manifestation för förskolan – kräver större resurser

"Öppna kranen – mer stålar åt barnen". Så skallade ropen på Malmös gator under söndagen när runt 2 000 demonstranter krävde mer resurser till förskolan.

"Jag har börjat stänga av mina känslor för att inte kollapsa".

"Vi borde alla tillsammans dra i nödbromsen för vi kan inte ha det såhär för vi går sönder allihop till slut."

"Till er politiker: Ut och arbeta 1 månad på en förskola så ni kan se verkligheten."

Så beskriver förskolepersonal i Malmö sin arbetssituation under hashtaggen #pressatläge. Liknande berättelser har kommit in från stora delar av landet de senaste veckorna. Det handlar om personal som går in i väggen, eller är på väg att göra det. Om frustration och dåligt samvete över att inte finnas där för alla barn som behöver det. Om att inte hinna ägna sig åt den pedagogiska verksamhet man utbildats för.

Förra helgen hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg och sju andra svenska städer. Idag är det Malmös tur.

Daniel Nyström är förskollärare och en av initiativtagarna till söndagens manifestation.

– Något måste hända nu, säger han.

– Det jag uppfattar, ser och känner i de här texterna är en sorg över att man inte kan ge det man vet att man kan ge om man har rätt förutsättningar. Jag har beskrivit det som en professionernas sorg.

Malin Karlén, från förskolan Per Albins hem, säger att det med dagens resurser – och med många barn med särskilda behov – inte är möjligt att göra ett bra jobb.

– Vi har 20 barn på 2,9 pedagoger. Vi kan inte se alla barn. Och de kan inte säga ifrån, vi är barnens skyddsombud, säger hon.

Förskolepsykologerna Pia Vogl, Christina Thurell, Tove Nilsson och Maja Sterner deltar för att backa upp sina kollegor.

De ser på nära håll konsekvenserna av resursbristen.

– De första åren är de absolut viktigaste för hjärnan utveckling. Det är då man ska bli sedd och hörd och få hjälp att förstå alla känslor man har. Men det har pedagogerna inte en chans att göra idag. Och det är alarmerande, säger Maja Sterner.