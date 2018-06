Sonic Youth-sångaren Kim Gordon släppte 2013 plattan "Coming apart" tillsammans med musikern Bill Nace under bandnamnet Body/Head.

Nu är den experimentella duon tillbaka med sitt andra studioalbum – "The Switch" som släpps den 13 juli, rapporterar Rolling Stone.

"The Switch" består av fem spår, varav första singeln "You don't need" redan släppts. Enligt duon är singeln ett första smakprov på plattans fängslande och improviserade sound som utmanar musikaliska gränser.