Krimkonstnär korsar vattnet och bygger broar

Maria Kulikovska kan inte återvända till Krim men besöker istället Öresundsbron med sin performance.

Vid brofästet lyser den orange gummiflotten på långt håll. Både plats och tidpunkt är strategiskt valda när den unga ukrainska konstnären Maria Kulikovska för ett dygn slår läger vid Malmös kust. CrimeA står det skrivet på flotten, i protest mot den ryska annekteringen 2014 av Krimhalvön som är hennes hem, men dit hon på grund av sin konst inte längre kan återvända.

Konflikten är explosivt aktuell. Den 16 maj invigde Vladimir Putin bron som nu fysiskt binder Krim till Ryssland. Den nitton kilometer långa bron är Europas längsta, och har skarpt fördömts av både Ukraina och EU som en kränkning av Ukrainas suveränitet.

Under tiden diskuterar Maria Kulikovska lågmält med besökarna vid foten av en annan bro, även den laddad med betydelse. Från stolt symbol för fri rörlighet och integration har Öresundsbron förvandlats till en svårforcerad barriär för människor på flykt. Men det var hit som båtarna kom om natten, när utsatta och förföljda räddades undan det nazistiskt ockuperade Danmark.

Medan vi talar sipprar luften oroväckande ur flotten. Både den och Maria Kulikovska har varit med förr. Senast arresterades hon under försöket att via vattnet korsa gränsen mellan Ukraina och Rumänien. "The displaced parliament" kallar hon flottens sociala skulptur, som vill ge röst åt alla som tvingas på flykt och i exil, oavsett nationalitet. Uppmärksammad för sina politiskt laddade performances på bland annat ryska Eremitaget och Venedigbiennalen, men också i Malmö i fjol, använder hon ofta sig själv som material. Så också denna gång, när avgjutningen av hennes kropp tillfälligt reser sig i havsbandet. Blicken är riktad mot horisonten men inuti slingrar tunga järnkättingar. På ytan fri bär hon sitt hemlands bojor med sig. Modigt fortsätter hon att skapa konst som bjuder motstånd och väcker opinion.