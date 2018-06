Studie: Cellgifter onödigt för många

Studien beskrivs som den största utvärderingen av bröstcancerbehandling hittills, enligt nyhetsbyrån AFP. Den har funnit att majoriteten av kvinnor som drabbats av en vanlig form av bröstcancer skulle kunna slippa cellgifter efter operation beroende på resultatet av ett gentest. I stället skulle de kunna få hormonbehandling, som har mindre biverkningar.

Som exempel skulle så många som 65 000 kvinnor bara i USA kunna påverkas. Gentestet kan ringa in vilken risk kvinnorna har för återfall, där majoriteten av patienterna skulle kunna klara sig lika bra utan cytostatika.

– Med resultatet av den här banbrytande studien kan vi nu säkert undvika cellgifter för omkring 70 procent av patienterna som diagnostiserats med den vanligaste formen av bröstcancer, säger en av författarna, Kathy Albain vid Loyola Medicine i USA, till AFP.

Per Karlsson, överläkare och professor vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger så här till Dagens Medicin om studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine: