16-åring hotade mellanstadieelever – anmäls för olaga hot

Den 16-årige pojken gick in i ett klassrum på en mellanstadieskola i Vellinge kommun och uppträdde hotfullt mot barnen. Nu misstänks han för olaga hot.

Händelsen ska ha inträffat under torsdagseftermiddagen i förra veckan, när pojken enligt polisanmälan gick in i ett klassrum på Vellingeskolan under pågående lektion.

På plats ska han ha hotat flera elever innan vuxna lyckades få ut honom ur lokalen. Det är oklart vad hotet gick ut på, men barnen blev rädda och upplevde händelsen som obehaglig.

Enligt anmälan ska upprinnelsen till händelsen vara att pojkens småsyskon som går i klassen hade fått ett sms där hen hotats av andra elever.

Händelsen rubriceras som olaga hot.