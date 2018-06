Åkesson mycket nöjd med ny mätning

Sverigedemokraterna är nöjda, Socialdemokraterna missnöjda och Moderaterna nöjda med att S är missnöjda. Så kan partikommentarerna till SCB:s mätning sammanfattas.

– Det är ett väldigt bra resultat i den här mätningen. Vi brukar ligga väldigt lågt i SCB, så det här är ett bra utgångsläge, säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

SD får 18,5 procent i SCB:s mätning, vilket är 3,7 procentenheter högre än i november.

– Vi är det parti som har ökat mest sedan förra valet. Vi är det parti som just nu dominerar debatten och vi äger många av de frågor som just nu är viktigast. Så jag känner att vi har ett bra utgångsläge och en bra period just nu, säger Jimmie Åkesson.

Han tror att migrationsfrågan är en förklaring till ökningen.

– Många väljer oss för att vi är mest trovärdiga i den frågan. Samtidigt ser vi i andra mätningar att vi ökar bland kvinnor i LO-kollektivet, till exempel. Det kan man tänka sig har att göra med våra satsningar i hälso- och sjukvården, säger Åkesson.

För Socialdemokraterna är det dystrare. 28,3 procent är bara svagt bättre än partiets sämsta resultat (27,6 procent) någonsin i SCB.

– Självklart är vi inte nöjda med 28,3 procent. Nu handlar det om att under de här knappa 100 dagarna som återstår visa på det vägval som finns i svensk politik, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Historiskt brukar S tappa väljare mellan SCB:s majmätning och valdagen. Men Rådström Baastad är inte säker på att det blir så den här gången.

– Jag tror det är bra att påminna sig om att den här valrörelsen inte är lik någon annan valrörelse, så de gamla sanningar som har funnits är inte jag helt säker på att man kan tillämpa i det här valet, för det är en helt annan dynamik, en helt annan dagordning, säger hon.

Lena Rådström Baastad tror att en av orsakerna till att S tappar väljarstöd är att debatten dominerats av migrationsfrågan.

– Det har inte gynnat oss. Men ju närmare valet vi kommer så är jag övertygad om att väljarna kommer att vilja se ett bredare politiskt samtal, säger hon.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer tycks mer nöjd över Socialdemokraternas resultat än det egna partiets siffror.

– Jag tycker att vi ligger stabilt runt vårt valresultat. Vi har i princip ett identiskt utgångsläge som inför förra valet, och detta samtidigt som vår huvudkonkurrent om regeringsmakten, Socialdemokraterna, gör sin sämsta mätning någonsin i SCB inför ett val. Det bekräftar Socialdemokraternas kris, säger Strömmer.

De rödgröna är större än Alliansen i dagens SCB-mätning, medan andra opinionsmätningar visar det omvända.

– Det finns en bra grund redan i dagens opinionsläge, sedan behöver vi ytterligare ett par månader på oss för att skapa en god marginal för ett borgerligt regeringsalternativ, säger Strömmer.