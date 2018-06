Ett monumentalt livsverk, signerat La Nilsson

I samband med det uppmärksammade 100-årsminnet av sopranen Birgit Nilssons födelse har hennes omfattande diskografi från de skivbolag där hon huvudsakligen var verksam – Decca, DG, Philips, men även EMI (numera Warner) – samlats i en box som omfattar inte mindre än 79 cd och ett par dvd-­skivor.

Nilsson gjorde även en del skivor på andra bolag och här saknas bland annat de flesta på svenska bolag och RCA, till exempel Verdis "Requiem". Men i stort sett får man här på ett bräde alla officiella inspelningar från sent 50-tal till tidigt 80-tal, med både skivor som ständigt kommit i nya utgåvor i olika format, men också några ovanligare rariteter.

Det är också värt att notera att det i flera fall rör sig om nya överföringar från originalbanden som presenteras, något som främst har betydelse för Decca-inspelningarna från 60-talet. För den som jämför med tidigare cd-versioner av dessa, visar de sig nu ha genomgått en betydande ljudmässig förbättring.

Nilssons repertoar var bred, men hon har kanske mest kommit att förknippas med de stora rollerna i Wagners och Richards Strauss verk, vilka hon gav djupt personliga och unika, fortfarande idag oöverträffade, interpretationer av.

Här finns Nilssons dubbla inspelningar av ”Tristan och Isolde” respektive ”Niebelungens ring” med dirigenterna Georg Solti och Karl Böhm. Soltis Ring-cykel från Wien på Decca var på sin tid banbrytande när producenten John Culshaw byggde upp vad han kallade en ”sonic stage”, med för 60-talet spektakulärt utnyttjande av flerkanaligt mixerbord och ljudeffekter, inte olikt George Martins studioarbete med Beatles vid samma tid. Inspelningarna med Böhm är gjorda i samband med festspelen i Wagners eget operahus i Bayreuth och förmedlar både scenljud och närvarokänsla. Särskilt "Tristan och Isolde” från sommaren 1966 är fortfarande den givna referens­inspelningen av verket.

Under samma decennium förevigade också trion Nilsson, Solti och Culshaw Richard Strauss enakts­operor ”Salome” och ”Elektra” på skiva – även här rör det sig om mönster­bildande tolkningar. På en av dvd-­skivorna kan man även se en tv-­utsänd föreställning från Metropolitan av ”Elektra”, gjord i februari 1980, med Nilsson i denna en av hennes främsta paradroller – en av tyvärr få filmade kompletta operor med henne.

Mot slutet av sin karriär lade Nilsson Strauss ”Die Frau ohne Schatten” till sin repertoar. Det var vid denna tid ett relativt sällan framfört verk och Nilsson får sägas vara en av dem som etablerade operan på repertoaren. Minnes­goda lyssnare kommer säkert ihåg hennes fram­förande av verket vid Operan i Stockholm, en föreställning som också sändes på tv, men i detta fall rör det sig om en live­upptagning från Wien, åter med samarbets­partnern Karl Böhm.

Bland övrigt material i boxen kan från den wienklassiska repertoaren nämnas två versioner av Mozarts ”Don Giovanni” – en tidigare, ljus och luftig, med dirigenten Erich Leinsdorf och en senare mer mörkfärgad och dunkel med Karl Böhm – samt en dramatisk Leonora i Beethovens ”Fidelio”.

Den italienska musik­dramatiken representeras av Verdi och Puccini. Av den sistnämnde möter man den ganska bortglömda operan ”Flickan från vilda västern” – mest känd för att ha gett Lloyd Webber en central melodisk idé till ”Fantomen på operan” – men även ”Tosca” och två stycken ”Turandot”.

Nilssons beundrare kan diskutera länge vilken av dessa som är bäst, den med Jussi Björling eller Franco Corelli som motspelare, men varför välja när man nu kan få båda?

Samtidigt med denna box ges också dokumentären ”Birgit Nilsson – A league of her own” ut på dvd. Den ger en utmärkt introduktion till hennes mångsidiga konstnärskap, liv och karriär. Och i höst släpper även Sony en box med unika live­inspelningar – det artar sig till ett bra jubileums­år för operafantaster!

NYUTGIVET MED BIRGIT NILSSON

La Nilsson: The complete Decca, Deutsche Grammophon, Philips recordings (Decca, 79 cd, 2 dvd)

Birgit Nilsson. A league of her own (C major, dvd)