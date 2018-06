Det finns sår som aldrig läker, svek som aldrig kan gottgöras, förräderier som inte ska glömmas på generationer.

Jag tänker förstås på hur det svenska pk-etablissemanget avant la lettre under Kyrkomötet 1986 rensade ut psalmen "Fädernas kyrka" ur psalmboken och sände en chockvåg genom den nazistiska rörelse som just stod i begrepp att bilda Sverigedemokraterna. Redan i barndomsnumren av partiets tidning Sverige-Kuriren, senare SD-Kuriren, rasade rörelsen mot detta övergrepp riktat mot rätten att sjunga nationalistisk pekoral. I modern tid har sången plockats upp av Ultima Thule och sedan 2005 heter partiets gren i kyrkovalet just Fädernas kyrka.

När kristdemokraten Roland Utbult häromdagen sjöng en sång i riksdagen som hyllning till de volontärer som ställt upp för de ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan, dök psalmen upp igen. På propagandasajten Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, tidigare Politiskt Inkorrekt, föreslås i kommentarsfältet att SD:s riksdagsgrupp som motvikt borde stämma upp i just "Fädernas kyrka".

Vad är det då med Johan Alfred Eklunds och Gustaf Auléns örhänge från 1909 som får blågula hjärtan att klappa?

Kan det vara dessa odödliga rader?

”Kristet och fritt vill Sverige bo/ råda för landet allena/ Därom i manlig och kristen tro/därom i strid eller lagfäst ro/konung och folk sig förena”.

Tag ton, säger jag, sjung ut, för kung och fosterland.

Ett gott skratt förlänger ju livet.