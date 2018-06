Minnesord om Sverker Oredsson

Sverker Oredsson, historiker och författare har, som tidigare meddelats, hastigt avlidit, 80 år gammal. Närmast sörjande är döttrarna Cecilia och Ulrika med resp. familj samt vännen Görel.

Undertecknade har kunnat glädja oss åt att Sverker under många år velat delta i våra veckovisa luncher, kanske 500 gånger. Det finns skäl att om Sverker använda jiddish-uttrycket "ein Mensch", det vill säga en person som utmärks av stark integritet, oegennytta, rättrådighet, värdighet och en osviklig förmåga att alltid skilja det moraliskt riktiga från det förkastliga.

Hans djupa kunskaper, i kombination med ett fantastiskt minne för detaljer och personer, stod till allas vårt förfogande under luncherna. Lärdomen var parad med varm humor, exemplifierad av hans replik på frågan om vad han ville ha skrivet på sin gravsten: ”Handlade aldrig på Nova” (ett stort köpcentrum väster om Lund). Han var angelägen om ett levande centrum i Lund.

Sverker kom genom sina många uppdrag i kommunens, universitetets och historiska institutionens tjänst att bli en av de mest kända personerna i Lund - i betydelsen "känna många". Vid ett tillfälle berättade han varför han så ofta cyklade i stan med att han kände så många som ville hejda honom och tala med honom att han inte skulle kunna nå fram till tilltänkt mål om han promenerade. På cykel kunde han svepa fram och förbi och bara vinka vänligt.

Den sista lunchen det förunnades oss att ha Sverker med oss, bara någon dag innan han avled, yttrade han på vägen ut "Vad vi har det bra..." Trots sorgen och saknaden efter honom gläds åt att han in det sista vara starkt livsbejakande. Efter ett långt liv bland samhällets toppar hade han funnit att "hygglighet" är den viktigaste egenskapen av alla.

Så bliva de tre beståndande i minnet av Sverker: kunnigheten, humorn och hyggligheten. Sverkers unika personlighet och vackra minne kan "bära" nyttjandet av en av världslitteraturens kanske mest kända rader, Horatios avskedsord till Hamlet: "Now cracks a noble heart - good-night sweet prince! And angels sing thee to thy rest!”.

Germund Hesslow

Sven Jönsson

Per Lindblad

Martin Olsson

Björn Ryberg

Lars Rydbeck

Lars Söderström

Hans Welinder

Anders Widell