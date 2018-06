Med blicken mot fyran

När Peter Lilja fick uppdraget som ny tränare för Furulund tog han med sig en handfull unga spelare från Lödde. Nu går laget som tåget i seriesystemet.

Furulunds IK imponerar som nykomlingar i fotbollens division 5. Mycket tack vare det här gänget som kommit från IF Lödde. Lagledaren Torbjörn Svensson, tränaren Peter Lilja och spelarna Lucas Lilja, Sebastian Karlsson och Anton Svensson. Bild: Peter Sjöberg

Inför förra säsongen ramlade det in ett helt gäng nya spelare i Furulunds IK. Tränaren Peter Lilja lockades över från IF Löddes U-19-lag och tog med sig både lagledaren Torbjörn Svensson och flera spelare. Av de första som kom hit är Anton Svensson, Lucas Lilja och Sebastian Karlsson kvar. Trion bildar nu en stark centrallinje från backlinje via innermittfält till forwardsposition.