Sex and the city-skaparen vill göra ny säsong

Det är exakt 20 år sedan "Sex and the city" började sändas på HBO. Nu öppnar seriens upphovsman Darren Star för nya säsonger av serien, med samma skådespelare i rollerna. I en lång intervju med Variety om jubileet säger han att han inte har hört något nytt om en tredje film, men att han däremot kan tänka sig en så kallad "reboot", som andra klassiska serier som "Will & Grace" och "Huset fullt" redan fått.

– Jag är inte säker på hur ett "Sex and the city" med andra skådespelare skulle bli, men ett med originalskådisarna är jag 100 procent för. Jag skulle älska att vara en del av det. Om alla skulle vilja komma tillbaka vore det underbart, säger han till tidningen.

"Sex and the city" sändes på HBO 1998–2004. Serien nominerades till 54 Emmys och vann totalt sju stycken. Två filmer, som utspelar sig efter att serien slutat: "Sex and the city" (2008) och "Sex and the city 2" (2010), har gjorts.

Enligt rykten har den tredje filmen stoppats, efter att Sarah Jessica Parker och Kim Cattrall blivit osams.