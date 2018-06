Förbundet upplöstes – spelarna gav inte upp

Först upplöste regeringen fotbollsförbundet på grund av korruption och mutor. Upphämtningen i Reykjavik gav ett visst plåster på såren. Men sammantaget var ändå 7 juni 2018 en mörk dag för ghanansk fotboll.

Ghana har beslutat att upplösa sitt fotbollsförbund. Det skriver landets regering i ett pressmeddelande, Beslutet har tagits efter att fotbollsförbundets ordförande och flera andra högt uppsatta inom förbundet har ertappats med att ta emot mutor i en dokumentärfilm vid namn "When Greed and Corruption Become the Norm", som visades för allmänheten för första gången i onsdags.

"Dokumentären visar grova problem inom Ghanas fotbollsförbund, karaktäriserade av utbrett bedrägeri, korruption och mutor", säger informationsministern Mustapha Abdul-Hamid i pressmeddelandet, där han även meddelar att regeringen i Ghana snart kommer att presentera provisoriska åtgärder för att hålla igång fotbollen i landet.

Bara timmar efter beskedet spelade Ghana träningsmatch mot ett VM-laddande Island i Reykjavik. En match som till en början såg ut att bli en jobbig historia för Ghana, då Island ledde med 2–0 efter första halvlek via mål av två före detta allsvenska spelare, Kari Arnason och Alfred Finnbogason.

Kasim Nuhus reducering i andra halvlek gav visst hopp. Atlético Madrid-mittfältaren Thomas Parteys kvitterade sedan i slutminuterna till 2–2 vilket gav ett visst plåster på såren för laget som missade i kvalet till sommarens VM-slutspel.

För att läka såren utanför planen behövs mycket mer än så.