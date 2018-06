Fortsatta skogsbränder utanför Sala

Det brinner inte lika kraftigt längre i skogen i Broddbo, nordväst om Sala. Det är oklart om branden har spridit sig ytterligare men en helikopter har skickats upp under tidig morgon för en översyn.

– Vi har haft ett 20-tal man som har gått runt under natten. Branden har gått ned lite i intensitet, men man har gått upp med helikopter nu för att skapa sig en bild. Då ska man säkerställa både resursbilden och var man behöver jobba vidare, säger Fredrik Backland, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Totalt tre bränder bröt ut i skogsområden utanför Sala; i Broddbo, Rörbo och Helgonmossen. Under onsdagen hade brandstyrkorna lyckats ringa in samtliga bränder. Under kvällen pågick blötläggning vid bränderna i Rörbo och Helgonmossen.

– Där har man en prognos på att det ser bra ut men ingen exakt bild just nu. Det försöker man skapa sig, säger Fredrik Backland.

En kvinna har anhållits misstänkt för mordbrand vad gäller branden i Broddbo.