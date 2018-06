Heavy metalbandet Iron Maiden var torsdagens stora dragplåster under Sweden Rock-festivalen i Norje i Sölvesborg. Britternas senaste album "The book of souls" släpptes 2015 och i år är bandet ute på arena- och festivalturnén "Legacy of the beast tour".

Maiden spelade senast i Sverige så sent som den 1 juni, på Tele 2 Arena i Stockholm.