Koll på E3 – spelvärldens viktigaste mässa

Fakta

"Anthem": EA:s nya actionspel i öppen spelvärld.

"Assassin's creed: Odessey": Lönnmördarspelserien går vidare till det antika Grekland.

"Battlefield V": Svenska Dice tar serien tillbaka till andra världskriget.

"Call of duty: Black ops 4": Activision växlar över nästan helt till flerspelarläge i nästa del i förstapersonsskjutarserien.

"Destiny 2": Nyheter om uppdateringar inför hösten väntas i det populära flerspelarspelet.

"Death stranding": Ett av fyra spel som Sony avslöjat att man kommer att fokusera på. Bakom spelet ligger Hideo Kojima, som även skapat "Metal gear".

"Fallout 76": Bethesdas kommande "Fallout" har lett till mycket spekulationer om vart det postapokalyptiska rollspelet.

"Kingdom hearts III": Det har gått 13 långa år sedan "Kingdom hearts II" släpptes till Playstation 2, och många längtar efter att se hur Disneys och Squares världar än en gång ska smälta samman.

"Marvels Spider-Man": Vi har sett en hel del av det kommande superhjältespelet, men på E3 väntas än fler detaljer urskönjas.

"Metro: Exodus": Avslutande "Exodus" i "Metro"-trilogin visades upp under förra årets E3. Kanske får vi veta mer i år.

"Pokémon": Nintendo har flera "Pokémon"-spel på gång. Åtminstone något borde presenteras vid bolagets presskonferens.

"Rage 2": Svenska Avalanches tar nästa steg i Id Softwares förstapersonsskjutare.

"Red dead redemption 2": "GTA"-skaparna Rockstar har filat några år på det här kommande västerneposet som släpps i höst.

"Shadow of the tomb raider": Den avslutande delen i den nya trilogin med äventyraren Lara Croft släpps i höst, och bör därför tillhöra spelen som visas upp på mässan.

"Super smash bros": Nintendo kommer presentera mer om sin lättsamma slagsmålsfest.

"The last of us part II": Några trailrar är allt som vi hittills fått se av uppföljaren till ett av de mest uppskattade spelen till Playstation 3. På årets E3 lovar Sony att spelet ska vara ett av huvudnumren.